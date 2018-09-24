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Субсидии на благоустройство получат лишь четыре субъекта Северного Кавказа

Экономика

Общая сумма, выделенная федеральным центром на благоустройство малых городов субъектов СКФО, составит 355 млн рублей

Махачкала, 24 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  Правительство РФ выделило 4,9 млрд рублей 43 регионам России на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях России. Северному Кавказу, как следует из документа, опубликованного на официальном сайте российского правительства, из этой суммы досталось всего 355 млн рублей.

Денежные средства получат не все субъекты округа, а лишь четыре. Самая большая сумма досталась Ставрополью — 175 млн рублей. Чечня получит 100 млн рублей, Дагестан — 50 млн рублей и Ингушетия — 30 млн рублей.

Как уточнено в распоряжении, размер субсидий установлен в соответствии с решением Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чеченской Республике денежные средства будут направлены на строительство первого в городе Урус-Мартане парка. Его возведут на площади 56 тыс. кв. м в 2019 году и назовут «Марта».

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Городское благоустройство
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