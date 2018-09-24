Forbes: вьетнамский рынок E-commerce стремительно растет

Ханой, , 21:02 — REGNUM Вьетнамский рынок электронной коммерции переживает стадию расцвета. Правда, в этой отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни одна страна пока не сможет превзойти китайский рынок ни по масштабу, ни по уровню потребления. Развитие электронной коммерции во Вьетнаме привело к буму электронной торговли, поэтому в настоящее время многие страны в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА) развивают E-commerce (электронная коммерция, торговля). Такие государства как Вьетнам, а также другие государства ЮВА развиваются очень быстро в этом направлении.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс» со ссылкой на журнал Forbes, Вьетнам обладает огромным потенциалом в сфере развития электронной коммерции. Вьетнам обладает хорошими культурными и историческими предпосылками, которые позволяют говорить об успешности развития E-commerce в этой стране. Вьетнамские работники имеют высокий уровень подготовки, а также хорошо разбираются в новых цифровых технологиях, что является необходимым фактором в деле развития электронной торговли.