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Forbes: вьетнамский рынок E-commerce стремительно растет

Экономика

Вьетнамский рынок электронной коммерции активно развивается. По предварительным расчетам, ежегодный прирост отрасли будет составлять 30-50%

Ханой, 24 сентября 2018, 21:02 — REGNUM  Вьетнамский рынок электронной коммерции переживает стадию расцвета. Правда, в этой отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни одна страна пока не сможет превзойти китайский рынок ни по масштабу, ни по уровню потребления. Развитие электронной коммерции во Вьетнаме привело к буму электронной торговли, поэтому в настоящее время многие страны в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА) развивают E-commerce (электронная коммерция, торговля). Такие государства как Вьетнам, а также другие государства ЮВА развиваются очень быстро в этом направлении.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс» со ссылкой на журнал Forbes, Вьетнам обладает огромным потенциалом в сфере развития электронной коммерции. Вьетнам обладает хорошими культурными и историческими предпосылками, которые позволяют говорить об успешности развития E-commerce в этой стране. Вьетнамские работники имеют высокий уровень подготовки, а также хорошо разбираются в новых цифровых технологиях, что является необходимым фактором в деле развития электронной торговли.

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Зарубежная хроника
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