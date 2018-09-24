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Гонконг открывает большие возможности для вьетнамского бизнеса

Экономика

Гонконг открывает большие возможности для развития вьетнамского бизнеса, поскольку через Гонконг вьетнамские предприятия имеют выход на рынок КНР

Гонконг открывает большие возможности для вьетнамского бизнеса
Sergei Listopad
Гонконг

Ханой, 24 сентября 2018, 20:28 — REGNUM  Гонконг открывает большие возможности для вьетнамских предприятий, который могут использовать огромный потенциал китайского внутреннего рынка.

В Хошимине состоялась конференция по развитию торговли в Гонконге, в рамках которой обсуждались сильные стороны внутреннего рынка Китая, в том числе расширение взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Гонконг является мостом между Юго-Восточной Азией и КНР.

В 2017 г. двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Гонконгом вырос на 11,7% и составил $18,11 млрд. Вьетнам занимает 6-е место среди партнеров Гонконга с наибольшим объемом товарооборота. Председатель совета по развитию торгового сотрудничества Гонконга господин Винсент высоко оценил торговое взаимодействие между Вьетнамом и Гонконгом. Кроме того, по мнению председателя, вьетнамская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире.

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Зарубежная хроника
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