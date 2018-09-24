Торговая война США и КНР: шанс для вьетнамской экономики

Ханой, , 18:00 — REGNUM Существующие разногласия между США и КНР в торговой сфере могут изменить положение Вьетнама на американском рынке, а также увеличить приток прямых иностранных инвестиций. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести ввозные пошлины в 10% для китайских товаров, что составит $200 млрд. в абсолютном значении. К концу года пошлины повысятся до 25%. Китай, в свою очередь, ввел ответные импортные пошлины для товаров из США.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», многие представители крупных вьетнамских компаний считают, что разногласия между США и КНР несут за собой как потенциальные угрозы, так и потенциальные выгоды для развития вьетнамской экономики. По мнению представителей вьетнамской компании BVSC, многие отрасли промышленности (сборка электроники, чипов, текстильная промышленность, производство детских игрушек, спортивных товаров и пр.) имеют большой потенциал роста. Кроме того, Вьетнам может занять часть американского рынка по этим направлениям, тем самым сменив Китай.

Эти отрасли также могут привлечь прямые иностранные инвестиции, что позволит как увеличить объемы экспорта, так и создать новые рабочие места. В условиях торговой войны приоритетной задачей для Вьетнама является выход на американский рынок. До этого момента, по оценкам экспертов, ВВП Вьетнама снизится на 0,03% в 2018 г., на 0,09% в 2019 г., что является следствием торговой войны двух держав. В то же время, с каждым годом уровень давления на вьетнамскую экономику будет снижаться.