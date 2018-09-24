Отопительный сезон начался в трёх районах Новгородской области

Великий Новгород, , 17:52 — REGNUM В трёх районах Новгородской области — Любытинском, Батецком и Новгородском — сегодня, 24 сентября, начался отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующие постановления выпустили местные администрации.

Завтра, 25 сентября, отопительный сезон начнётся в Поддорском районе, 26 сентября отопление обещают включить в Великом Новгороде. Старт отопительного сезона в Маловишерском районе запланирован на 27 сентября, в остальных районах документы о начале отопительного сезона находятся в стадии согласования.

По данным областного министерства строительства и ЖКХ, уровень готовности объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона составляет 95%. Паспорта готовности теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить до 1 ноября.

В Великом Новгороде к отопительному сезону подготовлены 1438 домов из 1449, школы подготовлены к запуску системы теплоснабжения на 100%, детские сады — все, кроме сада №92 «Радуга», где работы завершаются.

Напомним, в 2017 году отопительный сезон в Великом Новгороде стартовал в начале октября и продлился до 7 мая 2018 года.