Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:54:29 МСК

Отопительный сезон начался в трёх районах Новгородской области

Экономика

В Великом Новгороде отопление обещают включить 26 сентября

Великий Новгород, 24 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  В трёх районах Новгородской области — Любытинском, Батецком и Новгородском — сегодня, 24 сентября, начался отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующие постановления выпустили местные администрации.

Завтра, 25 сентября, отопительный сезон начнётся в Поддорском районе, 26 сентября отопление обещают включить в Великом Новгороде. Старт отопительного сезона в Маловишерском районе запланирован на 27 сентября, в остальных районах документы о начале отопительного сезона находятся в стадии согласования.

По данным областного министерства строительства и ЖКХ, уровень готовности объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона составляет 95%. Паспорта готовности теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить до 1 ноября.

В Великом Новгороде к отопительному сезону подготовлены 1438 домов из 1449, школы подготовлены к запуску системы теплоснабжения на 100%, детские сады — все, кроме сада №92 «Радуга», где работы завершаются.

Напомним, в 2017 году отопительный сезон в Великом Новгороде стартовал в начале октября и продлился до 7 мая 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить