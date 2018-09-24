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Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал удвоить ВВП страны к 2022 году

Экономика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о том, что через 4 года размер экономики страны составит пять триллионов долларов

Нью-Дели, 24 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что экономика страны вырастет в два раза к 2022 году. Об этом он заявил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Дели.

Лидер Индии заявил, что за следующие четыре года внутренний валовый продукт (ВВП) страны вырастет до отметки в 5 трлн долларов, из которых по 1 трлн долларов будет приходиться на первичный и вторичный секторы экономики. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», правительство дало положительные оценки росту экономики в 2018−19 финансовом году. По словам Нарендры Моди, темпы прироста ВВП составят не менее 8%, а наиболее динамичными окажутся такие отрасли экономики, как сфера информационных технологий и розничная торговля.

В настоящее время ВВП Индии составляет 2,6 трлн долларов. По статистическим данным Международного валютного фонда (МВФ), страна является шестой экономикой в мире, а темпы прироста ВВП за первый квартал текущего финансового года составили 7,8%.

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Зарубежная хроника
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