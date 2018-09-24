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В Крыму подрядчикам обещают уголовную ответственность за срыв сроков

Экономика

Руководство региона пытается наверстать большое отставание по ремонту дорог

Симферополь, 24 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал добиваться уголовной ответственности для подрядчиков, которые не выполнят в срок свои контракты по ремонту дорожных работ в Симферополе. Об этом руководитель региона заявил 24 сентября на профильном совещании в Совмине РК.

«Я постараюсь, чтобы в том числе были применены меры уголовной ответственности… Подрядчики не шевелятся. Работать в авральном режиме не умеют. Дней с хорошей погодой осталось очень немного, но энтузиазма ни на одном из объектов в Симферополе не вижу», — подчеркнул глава РК.

По его словам, предпринимателям пора выходить на соответствующий уровень, когда на них «можно опереться в части качества и выполнения сроков поставленной задачи. Однако сейчас Крым таким похвастаться не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил, что председатель Госкомдорхоза РК и глава администрации Симферополя будут вести ежедневный контроль работы подрядчиков на объектах дорожного строительства и ремонта.

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