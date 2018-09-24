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Пакистанская фондовая биржа показывает уверенный рост

Экономика

На Пакистанской фондовой бирже в Карачи наблюдается уверенный рост: дорожают акции компаний автомобильной, цементной, электротехнической промышленности

Карачи, Пакистан, 24 сентября 2018, 20:02 — REGNUM  20−22 сентября на Пакистанской фондовой бирже в Карачи был зафиксирован рост «Индекса — 100», включающего стоимость 100 крупнейших компаний страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, торги закрылись на отметке в 41 320 единицы. Уверенное увеличение стоимости акций компаний наблюдалось в автомобилестроительной отрасли: Honda и Pak Suzuki выросли на 5% за неделю. По мнению пакистанских экспертов, такой рост отражает весьма оптимистичный настрой инвесторов на фоне общего ухудшения ситуации за последний год из-за макроэкономической нестабильности и валютного кризиса.

Кроме автомобилестроения уверенный рост демонстрировали компании в цементной, электротехнической промышленности, а также в сегменте химических удобрений. Общий оптимизм инвесторов, как предполагается, связан с публикацией «Мини-бюджета» правительства, обещающим субсидии в сельском хозяйстве и промышленности. Ещё одной важной причиной «оздоровления» на бирже считается успешный визит премьер-министра Пакистана Имран Хана в Саудовскую Аравию, с которым связаны надежды на крупные саудовские инвестиции.

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Зарубежная хроника
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