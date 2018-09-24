Всемирный банк предоставит Индии 30 миллиардов долларов для улучшения жизни

Нью-Дели, , 17:35 — REGNUM Всемирный банк одобрил реализацию пятилетней программы помощи Индии в переходе из категории стран с доходом ниже среднего в категорию с доходом выше среднего, в рамках которой страна получит финансовую поддержку в размере от 25 до 30 миллиардов долларов США.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», стратегия содействия Индии подразумевает переход страны из одной категории в другую путем акцентирования внимания на приоритетных направлениях развития: всесторонний рост на основе эффективного использования ресурсов, создание рабочих мест и вложения в повышение квалификации трудовых ресурсов.

Оказание помощи Индии будет осуществляться по каналам Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА) и Международной финансовой корпорации (МФК).

Одобрению реализации пятилетней программы помощи Индии предшествовало проведение систематического наблюдения за страной, благодаря которому удалось выявить основные направления, нуждающиеся в дополнительном финансировании.