Министр индийского штата Пенджаб призвал инвестировать в свой регион

Нью-Дели, , 20:11 — REGNUM Министр градостроительства Пенджаба (Чандигарх) Трипт Раджиндер Сингх Баджва на встрече с бизнес-кругами, организованной конфедерацией застройщиков Индии (КЗИ), выступил с призывом вкладывать финансовые средства в развитие своего штата. Он также отметил, что для предоставления информации касательно законов и норм регулирования отрасли, действующих в Пенджабе (Чандигарх), было создано бюро стимулирования инвестиций.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», правительство также предусмотрело создание системы «одного окна» для промышленников с целью облегчить их переход из одного региона в другой при выполнении работ. Министр градостроительства Трипт Раджиндер Сингх Баджва призвал бизнесменов уделять внимание небольшим городам наравне с крупными центрами.

Также были оглашены меры, предпринятые в штате для создания комфортных условий ведения бизнеса в сфере недвижимости, среди которых ремонт дорожной сети, налаживание бесперебойных поставок электроэнергии, реновация международного аэропорта и осуществление стратегических вложений в земельный фонд.