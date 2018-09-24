Правительство Италии обещает помощь обманутым вкладчикам

Рим, , 17:22 — REGNUM В бюджете Италии на 2019 год будут предусмотрены средства на выплаты дохода от гражданства, частичной отмены повышения пенсионного возраста, а также на выплаты обманутым вкладчикам банков, сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 24 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

По словам Ди Майо, бюджетный маневр нового правительства будет «народным маневром», целью которого будет «помочь самым нуждающимся и воевать с власть имущими».

Доход от гражданства предполагает доплаты «работающим бедным» и выплаты временно безработным гражданам на период получения ими новой специальности в обмен на участие в общественных работах. Предполагается, что минимальный уровень дохода любого гражданина Италии должен будет составлять 780 евро.

В новом варианте пенсионной реформы будет введено правило «квоты 100»: сумма прожитых лет и трудового стажа должна будет составлять не менее 100. При этом возраст гражданина не может быть менее 62 лет, а стаж — менее 36 или 37 (дебаты по этому пункту продолжаются). Если гражданин будет выходить на пенсию ранее предусмотренных в настоящее время 67 лет, то за каждый год он «заплатит» от 1 до 1,5% своей пенсии.

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