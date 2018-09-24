Понедельник, 24 Сентября 2018 года
17:18:42 МСК

Комитет Госдумы поддержал новые правила рассмотрения госбюджета

Экономика

Требования о запрете налоговых изменений в момент рассмотрения проекта госсметы предлагается заморозить

Москва, 24 сентября 2018, 17:17 — REGNUM  Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, меняющий правила поправок налогового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Речь идёт о приостановлении действия некоторых положений Бюджетного кодекса. В частности, сегодня все изменения в налоговые и бюджетообразующие законы должны быть внесены в Госдуму за месяц до проекта федерального бюджета на очередную трехлетку. Таким образом, все изменения находят отражение в проекте госсметы.

Правительство предлагает приостановить действие этой нормы.

«Начало реализации национальных проектов в 2019 году и необходимость учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов РФ требует изменения ряда норм Бюджетного кодекса РФ, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ», — отмечают авторы инициативы.

Таким образом, сейчас правительство и депутаты смогут изменять нормы налогового законодательства и межбюджетных трансфертов вне зависимости от рассмотрения проекта бюджета. Так, например, такие законопроекты может будет рассматривать параллельно с проектом бюджета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Федеральный бюджет 2019-2021 гг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить