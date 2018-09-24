Комитет Госдумы поддержал новые правила рассмотрения госбюджета

Москва, , 17:17 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, меняющий правила поправок налогового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Речь идёт о приостановлении действия некоторых положений Бюджетного кодекса. В частности, сегодня все изменения в налоговые и бюджетообразующие законы должны быть внесены в Госдуму за месяц до проекта федерального бюджета на очередную трехлетку. Таким образом, все изменения находят отражение в проекте госсметы.

Правительство предлагает приостановить действие этой нормы.

«Начало реализации национальных проектов в 2019 году и необходимость учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов РФ требует изменения ряда норм Бюджетного кодекса РФ, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ», — отмечают авторы инициативы.

Таким образом, сейчас правительство и депутаты смогут изменять нормы налогового законодательства и межбюджетных трансфертов вне зависимости от рассмотрения проекта бюджета. Так, например, такие законопроекты может будет рассматривать параллельно с проектом бюджета.