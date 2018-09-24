В Чувашии проведут межевание участков на шести островах

Чебоксары, , 17:16 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии поставят на кадастровый учёт участки на шести островах. Соответствующее извещение о запросе котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о шести участках на шести островах, расположенных на территориях четырёх сельских поселений Марпосадского района. Согласно представленной информации, это три участки в Приволжском поселении: на островах напротив деревни Ураково (по данным публичной кадастровой карты, включает три участка, из них один — с границами), посёлка Сокольный (включает четыре участка, из них один — с границами) и города Звенигово (включает 25 участков, из них три — с границами). Также в этом списке участки на островах, расположенных напротив деревни Чуваш Отары в Карабашском поселении (включает пять участков, из них четыре — с границами), напротив деревни Карабаши в Аксаринском поселении (включает 25 участков, из них три — с границами), а также участок на острове Новинский напротив Марпосада (включает два участка, из них один — с границами).

«Выполнение землеустроительных работ шести земельных участков (островов). Услуги по межеванию земельных участков — составление межевого плана, установление на местности границ земельных участков геодезическим способом, постановка на кадастровый учет…

Вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства», — говорится в документе.

Заказчиком является администрация Мариинско-Посадского района Чувашии. Начальная стоимость услуг — 181 999,98 рублей. Источник финансирования — средства бюджета Марпосадского района.