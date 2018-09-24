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На поддержку нацпроектов правительство РФ выделит 314 млрд рублей

Экономика

Работа по формированию проектов входит в завершающую стадию

Москва, 24 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  На поддержку шести национальных проектов предусмотрено 314 млрд рублей, заявил 24 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, работа по формированию нацпроектов входит в завершающую фазу. Всего в федеральном бюджете на их реализацию в 2019 году предусмотрено 314 млрд рублей.

Глава правительства проводит заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. К ним относятся «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда».

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