На поддержку нацпроектов правительство РФ выделит 314 млрд рублей

Москва, , 17:33 — REGNUM На поддержку шести национальных проектов предусмотрено 314 млрд рублей, заявил 24 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, работа по формированию нацпроектов входит в завершающую фазу. Всего в федеральном бюджете на их реализацию в 2019 году предусмотрено 314 млрд рублей.

Глава правительства проводит заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. К ним относятся «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда».