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На всех ремонтируемых дорогах Симферополя не хватает рабочих — Аксёнов

Экономика

Глава Крыма сообщил о недоработках дорожных подрядчиков

Симферополь, 24 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  Ни на одном объекте дорожного строительства в Симферополе нет достаточного количества рабочих и техники. Об этом на своей странице в Facebook 24 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«После личного осмотра дорожного строительства в Симферополе и по итогам осмотров группы контроля приходим к печальным выводам… Так, например, на объекте в микрорайоне Каменка должно было работать 25 человек, но вместо этого присутствовали только 10. Аналогично на объекте по Севастопольской, где удалось найти только около 8 человек», — написал глава РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители улицы 2-й Гвардейской Армии в крымской столице возмущены тем, что после ремонта их дороги подрядчики и чиновники забыли про тротуары, светофоры и лежачие полицейские. Чиновники администрации города обещали исправить ситуацию ещё весной, но ничего до сих пор не сделали.

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