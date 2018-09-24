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Canon и Nikon выходят на рынок люксовых беззеркальных камер

Экономика

Ведущие производители цифровых фотоаппаратов в Японии заявили, что теперь сосредоточат свое внимание на производстве беззеркальных камер, более легких и простых в использовании

Токио, 24 сентября 2018, 20:04 — REGNUM  Canon и Nikon, ведущие производители японских фотоаппаратов, заявили, что «переключат» производство с однообъективных зеркальных камер на беззеркальные, более легкие и простые в использовании.

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», в конце октября Canon выпустит свою первую беззеркальную модель EOS R. А во второй половине ноября Nikon выпустит новую модель Z6.

Две доминирующие на рынке фотоаппаратов компании теперь будут конкурировать в сегменте беззеркальных камер.

По словам Canon и Nikon, новые камеры будут иметь больший функционал, который придется по вкусу профессиональным фотографам. «Самая важная часть — это объектив, поскольку мы работаем над улучшением качества изображения», — сказал президент Canon Масая Маэда.

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Зарубежная хроника
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