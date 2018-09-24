Canon и Nikon выходят на рынок люксовых беззеркальных камер

Токио, , 20:04 — REGNUM Canon и Nikon, ведущие производители японских фотоаппаратов, заявили, что «переключат» производство с однообъективных зеркальных камер на беззеркальные, более легкие и простые в использовании.

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», в конце октября Canon выпустит свою первую беззеркальную модель EOS R. А во второй половине ноября Nikon выпустит новую модель Z6.

Две доминирующие на рынке фотоаппаратов компании теперь будут конкурировать в сегменте беззеркальных камер.

По словам Canon и Nikon, новые камеры будут иметь больший функционал, который придется по вкусу профессиональным фотографам. «Самая важная часть — это объектив, поскольку мы работаем над улучшением качества изображения», — сказал президент Canon Масая Маэда.