Власти Италии: за уклонение от уплаты налогов будет ждать тюрьма

Рим, , 16:59 — REGNUM За уклонение от уплаты налогов и попытку обмануть государство граждан будет ждать уголовное преследование, заявил в понедельник, 24 сентября, вице-премьер Италии, глава правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передаёт Il Messaggero.

Ди Майо таким образом ответил на вопрос, что будет делать государство в случаях, если на получение «дохода от гражданства» будут претендовать граждане, работающие нелегально.

Доход от гражданства предполагает доплаты «работающим бедным» и выплаты временно безработным гражданам на период получения ими новой специальности в обмен на участие в общественных работах.

Правительство Италии намерено включить выплаты по доходу от гражданства в бюджет 2019 года. Предполагается, что минимальный уровень дохода любого гражданина Италии должен будет составлять 780 евро.

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