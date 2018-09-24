Премьер-министр Литвы зазывает европейские торговые сети

Вильнюс, , 16:58 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подписал приглашение к 12 неназванным европейским торговым сетям, чей приход в Литву мог бы увеличить конкуренцию и снизить цены на продукты питания и иные товары, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 сентября. В правительстве не называют к кому именно адресованы приглашения.

СМИ Литвы в свою очередь предполагают, что речь идёт о немецкой сети Schwarz, французской Carrefour, британской Tesco. Немецких Aldi, Metro, Edeka, MediaMarkt и Rewe, французских E. Leclerc, Auchan и ITM, британских Sainsbury и Morrisons, а также Walmart (США) и Migros (Швейцария).

Сейчас на литовском рынке доминируют литовские торговые сети. Лидером является сеть группы VP Market Maxima.