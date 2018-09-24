Понедельник, 24 Сентября 2018 года
17:21:11 МСК

Премьер-министр Литвы зазывает европейские торговые сети

Экономика

Их приход в Литву разрушит монополию действующих сетей и снизит цены, уверены в правительстве

Вильнюс, 24 сентября 2018, 16:58 — REGNUM  

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подписал приглашение к 12 неназванным европейским торговым сетям, чей приход в Литву мог бы увеличить конкуренцию и снизить цены на продукты питания и иные товары, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 сентября. В правительстве не называют к кому именно адресованы приглашения.

СМИ Литвы в свою очередь предполагают, что речь идёт о немецкой сети Schwarz, французской Carrefour, британской Tesco. Немецких Aldi, Metro, Edeka, MediaMarkt и Rewe, французских E. Leclerc, Auchan и ITM, британских Sainsbury и Morrisons, а также Walmart (США) и Migros (Швейцария).

Сейчас на литовском рынке доминируют литовские торговые сети. Лидером является сеть группы VP Market Maxima.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить