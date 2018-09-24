ОПЕК+ ожидает излишка предложения на рынке нефти в 2019 году

Эр-Рияд, , 16:52 — REGNUM ОПЕК+ ждёт излишка предложения на мировом рынке нефти в 2019 году. Об этом заявил 24 сентября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В связи с этим, по его словам, в следующем году, «возможно, придётся вернуться к сокращению добычи нефти». «Мы надеемся, что сможем предпринять меры, чтобы сбалансировать рынок», — отметил аль-Фалих.

Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящее время находится «в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения», и назвал «приемлемыми» текущие цены на чёрное золото.

При этом Новак отметил, что в случае осложнения ситуации на рынке ОПЕК+ в следующем году может вернуться к формату взаимодействия, который был в 2017—2018 годах.

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