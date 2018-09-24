Понедельник, 24 Сентября 2018 года
17:19:43 МСК

ОПЕК+ ожидает излишка предложения на рынке нефти в 2019 году

Экономика

Министр энергетики Саудовской Аравии не исключил возврата к сокращению добычи в следующем году

Эр-Рияд, 24 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  ОПЕК+ ждёт излишка предложения на мировом рынке нефти в 2019 году. Об этом заявил 24 сентября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В связи с этим, по его словам, в следующем году, «возможно, придётся вернуться к сокращению добычи нефти». «Мы надеемся, что сможем предпринять меры, чтобы сбалансировать рынок», — отметил аль-Фалих.

Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящее время находится «в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения», и назвал «приемлемыми» текущие цены на чёрное золото.

При этом Новак отметил, что в случае осложнения ситуации на рынке ОПЕК+ в следующем году может вернуться к формату взаимодействия, который был в 2017—2018 годах.

Читайте также: Новак рассказал о мерах для стимулирования нефтедобычи в РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить