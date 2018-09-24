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К 2025 году курорт «Ведучи» в Чечне будет принимать до 90 тыс. туристов

Экономика

Для этого власти республики делают все возможное и невозможное, отметил Рамзан Кадыров

Грозный, 24 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  Власти Чечни рассчитывают, что курорт «Ведучи» выйдет на расчетную мощность уже через шесть лет. К этому времени он сможет принимать до 90 тыс. туристов в год. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На данном этапе курорт поступательно движется к полному циклу функционирования. К 2025 году мы планируем создать более двух тысяч мест для размещения прибывающих и поднять годовой турпоток до девяноста тысяч», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте» после презентации проекта «Ведучи» 22 сентября полпреду президента РФ в СКФО Александру Матовникову и министру РФ по делам Северного Кавказа Сергею Чеботарёву.

Глава Чечни отметил, что полпред президента и глава Минкавказа поддержали планы властей республики на развитие туристического потенциала. Для того чтобы Чечня стала одним из туристических центров России, ее руководство делает «всё возможное и невозможное», отметил Кадыров.

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Напомним, всесезонный туристско-рекреационный кластер «Ведучи» был открыт в январе 2018 года. Расположенный в Итум-Калинском районе Чечни, в долине реки Хачарой-Экх, он будет занимать по проекту около 1,5 тыс. гектаров. На момент открытия курорта были сданы базовые объекты — четырехместная кресельная канатная дорога, «синяя» трасса для катания на лыжах протяженностью около одного километра, детский парк с конвейерным подъемником и другие.

Ранее сообщалось, что по проекту после выхода на полную мощность «Ведучи» должен был принимать ежедневно около 4,8 тысяч туристов. Ежегодный поток туристов должен составить 180 тыс. человек.

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Курорты Северного Кавказа
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