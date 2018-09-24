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В Чечне построят горнолыжный центр – конкурент курортов французских Альп

Экономика

На «Кезеной-Ам» и «Ведучи» может быть создана единая зона катания для лыжников

Грозный, 24 сентября 2018, 16:30 — REGNUM  В Чечне создадут еще один горнолыжный курорт на базе туристического центра «Кезеной-Ам». Вместе с уже открытым всесезонным туркластером «Ведучи» он составит единую обширную зону горнолыжного катания. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в рамках концепции развития центра «Кезеной-Ам» могут быть созданы базы для занятия спортом, а также для досуга и отдыха. На территории курорта планируется построить канатные дороги, горнолыжные трассы, создать учебные детские площадки для катания.

Как считает генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, в будущем единая зона катания «Кезеной-Ам — Ведучи» сможет составить конкуренцию самым знаменитым лыжным трассам и курортам французских Альп.

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Напомним, туристический центр «Кезеной-Ам» был открыт на берегу озера Кезеной-Ам в горах Веденского района в апреле 2015 года. Его создание обошлось в сумму около 1 млрд рублей. Из них 72 млн рублей было направлено из федерального бюджета, еще 938 млн рублей — средства частных инвесторов.

В комплекс «Кезеной-Ам» входят гостиница на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, VIP-коттедж, ресторан, баня, спорткомплекс площадью 1200 кв. м, спортплощадки, лодочная станция, пирс и другие объекты.

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Горнолыжные курорты на Кавказе
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