Президент Литвы предлагает сразу в десять раз увеличить штрафы для бизнеса

Вильнюс, , 16:20 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 24 сентября, провела встречу с руководителем государственной службы по конкуренции Кястутисом Кесераускасом и анонсировала внесение в парламент законов, который значительно ужесточают штрафы за нечестную конкуренцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Президент подчеркнула, что в Литве во многих отраслях сложилось монополия отдельных бизнес-групп, которые вводят в заблуждение или напрямую обманывают потребителей. В пример она привела в том числе дешёвые авиаперелёты, которые после различных сборов оказываются в два раза дороже, нежели изначально заявленная цена.

Другой проблемой Грибаускайте назвала низкие штрафы за нечестную конкуренцию, которые не достигают и 10 тыс. евро. Президент Литвы пообещала внести в парламент поправки к законам, которые увеличат штрафы до 3% от оборота компании, но не выше 100 тыс. евро, а при повторном нарушении — 6% от оборота, но не более 200 тыс. евро. При этом признанные нарушители будут обязаны выплатить штраф сразу, даже если обжалуют решение в суде. Сейчас, утверждает Грибаускайте, штраф предприниматели оспаривают в суде, а процесс длится иногда по 2−3 года.