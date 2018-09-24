Коммунальный кризис на Ставрополье: имущество «ЮЭК» могут реквизировать

Лермонтов, Ставропольский край, , 16:18 — REGNUM Имущество «Южной энергетической компании» предложено реквизировать для решения коммунального кризиса в городе Лермонтове Ставропольского края. Такую возможность рассматривают краевые власти.

По информации ГТРК «Ставрополье», в краевой закон «О правительстве» могут внести поправки, которые позволят региональной власти управлять «Южной энергетической компанией» в Лермонтове. В частности, возможен вариант реквизиции — то есть изъятие у компании имущества в пользу государства с выплатой его стоимости.

Между тем, 22 сентября пресс-служба «Газпром Межрегионгаз» распространила сообщение о возможном сокращении инвестиций и в социально значимые проекты Ставропольского края. Газовики обвиняют муниципальные и краевые власти в длительном игнорировании ситуации с долгами за газ ЗАО «Южная энергетическая компания». Более того — сейчас, считают в компании, власти «активно противодействуют законной процедуре ограничения поставок газа должнику». Сумма долга, по последним данным, составляет 318,5 млн рублей.

Заявление газовиков о противодействии со стороны властей связано с недавним иском в суд со стороны администрации Лермонтова о признании незаконными действия ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по ограничению поставок газа коммерческому предприятию-должнику — ограничение было введено 19 сентября. Рассмотрение иска назначено на 4 октября, но суд уже принял ограничительные меры — газовикам запрещено прекращать подачу газа в город.

Как сообщало ИА REGNUM, Лермонтову грозит срыв отопительного сезона из-за долгов «Южной энергетической компанией», которая снабжает теплом и горячей водой в том числе и жителей города. Речь идет о ТЭЦ при гидрометаллургическом заводе, который приостановил работу. На прошлой неделе из-за ситуации с отопительным сезоном пост главы администрации Лермонтова по собственной инициативе покинул Евгений Нуйкин.

При этом проблема с долгами «ЮЭК» не новая, она не раз выносилась на совместное обсуждение газовиков и властей, но за последний год долги только выросли.

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