Медведев призвал экспортировать мебель и картон, а не круглый лес

Москва, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Текст распоряжения опубликован 24 сентября на сайте правительства.

«Надо ориентироваться на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок, на экспорт поступали мебель и картон, бумага и строительные материалы, химические продукты на основе лесохимии, а не просто круглый лес, как это у нас очень часто происходит. Конечно, потребуется время, в том числе и для привлечения инвестиций. Но в целом к 2030 году, в соответствии со стратегией, должна возникнуть не одна, а целая группа конкурентоспособных отраслей. В стратегии заложены меры, которые будут способствовать рациональному природопользованию», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Приоритетами стратегии стала «необходимость беречь леса, защищать их от пожаров и прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их восстановления».

Ранее в России был принят закон, установивший для пользователей лесных ресурсов правило «гектар вырубил — гектар восстановил».