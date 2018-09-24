Два ставропольских промышленных кластера прошли конкурс Минпромторга России

Ставрополь, , 16:02 — REGNUM Проекты Национального аэрозольного кластера и Кластера электронных приборов, материалов и компонентов в Ставропольском крае признаны одними из лучших по результатам конкурса, организованного Минпромторгом РФ, сообщает 24 сентября пресс-служба регионального министерства энергетики, промышленности и связи.

«Предполагается, что оба будут поддержаны из бюджета Российской Федерации», — пояснил глава регионального ведомства Виталий Хоценко.

Общая сумма инвестиций, которые могут быть направлены в экономику Ставропольского края при реализации проектов, составит порядка 6 млрд рублей. Отмечается, что аэрозольный кластер будет создаваться в рамках проекта завода «Арнест», а кластер электронных приборов — завода «Монокристалл».

Всего в конкурсе Минпромторга приняли участие 24 проекта на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Из них были отобраны 18 проектов, каждый из которых набрал определенное количество баллов. Таким образом, распределение средств будет происходить в соответствии с количеством полученных баллов и места в итоговом рейтинге.

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