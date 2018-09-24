Машиностроение в РФ получит 1,5 млрд рублей субсидий

Москва, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления государственных субсидий для предприятий машиностроительного комплекса. Текст постановления 24 сентября размещен на сайте правительства РФ.

Согласно документу, финансирование получат предприятия автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения. Таким образом будут частично компенсированы затраты, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания.

Функции агента правительства РФ по выдаче субсидий получит АО «Российский экспортный центр», с которым глава правительства поручил заключить соответствующий договор.

В правилах уточняется, что затратами, которые имеют право претендовать на данную поддержку, считаются вложения в создание и функционирование системы послепродажного обслуживания в первый год реализации проекта. Сюда относят расходы на материально-техническое оснащение центров, обучение персонала, комплектующие для ремонтной базы, а также затраты на процентные ставки по кредитам.

Объем субсидий составит 1,5 млрд рублей. Средства выделены Минпромторгу из резервного фонда.