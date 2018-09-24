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Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции с предприятия Белоруссии

Экономика

Решение принято в связи с повторным выявлением кокцидиостатиков в мясе птицы

Москва, 24 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 26 сентября текущего года вводит временный запрет на ввоз в Россию продукции белорусского агрокомбината «Заря». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что решение принято в связи с повторным выявлением кокцидиостатиков (динитрокарбанилида — 1 случай, робенидина — 2 случая) в мясе птицы производства этого предприятия.

Кроме того, Россельхознадзор также ввел усиленный лабораторный контроль в отношении продукции предприятия ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

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