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4,5 млн рублей на чугун: в центре Костромы ремонтируют ограждение бульвара

Экономика

Чугунное ограждение на бульваре отсутствует в 44 местах

Кострома, 24 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  На восстановление чугунных ограждений в центре Костромы будет потрачено 4,5 миллиона рублей, сообщает K1news.ru. На бульваре на проспекте Мира не хватает 44 составляющих ограждения.

Рабочие должны удалить старое покрытие с чугунного ограждения, покрыть новой краской, установить в отсутствующих секциях новые конструкции. Все работы проводит ивановская компания ООО «ПК «Роспроект» с гарантийным сроком в 3 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Костроме было благоустроено 25 дворов. Рабочие завершили работы по озеленению территорий, установили освещение и игровое оборудование. Всего на благоустройство костромских домов будет потрачено 80 миллионов рублей.

Бульвар на проспекте Мира находится в самом центре города и является одной из наиболее красивых улиц Костромы.

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Городское благоустройство
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