За досрочный выход на пенсию итальянцы «заплатят» по проценту в год

Рим, , 15:13 — REGNUM Правительство Италии отменит обязательное повышение пенсионного возраста, но за уход на пенсию ранее 67 лет граждане должны будут «заплатить» по 1−1,5 процента от своей пенсии за каждый год, сообщает Il Giornale в понедельник, 24 сентября.

Правительство пересмотрит пенсионную реформу на этой неделе, 24−28 сентября. Обозреватели издания проанализировали последние внесенные в текст поправки. Стоимость реформы оценивается в 8,6 млрд евро.

Как сообщалось ранее, в новом варианте пенсионной реформы будет введено правило «квоты 100»: сумма прожитых лет и трудового стажа должна будет составлять не менее 100. При этом возраст гражданина не может быть менее 62 лет, а стаж — менее 36 или 37 (дебаты по этому пункту продолжаются).

К примеру, по новым правилам на пенсию сможет выйти проработавший 38 лет 62-летний гражданин, но его пенсия будет на 5−7,5% меньше, чем была бы, если бы он вышел на пенсию в 67 лет.

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