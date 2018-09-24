В Киргизии уже убрали свыше 3,2 млн тонн урожая сельхозкультур

Бишкек, , 15:13 — REGNUM На настоящий момент в Киргизии уже убрано 432,4 тысячи гектаров посевов зерновых колосовых культур, что составляет 96,6% от их общей площади. В общей сложности урожай составил 1 млн 109,2 тысячи тонн. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.

В том числе с площади 247,2 тысячи гектаров убрано 657,5 тысячи тонн пшеницы. Уборка этой зерновой культуры завершена на 97,2%. Средняя урожайность составил 26,6 центнера с гектара. Наивысшая урожайность достигнута в Джалал-Абадской области — 31 центнер с гектара.

Уборка посевов ячменя, чья площадь была равна 185,2 тысячи гектаров, завершена на 95,9%. Его урожай достиг 451,7 тысячи тонн, а средняя урожайность — 24,4 центнера с гектара. Наибольшая урожайность также зафиксирована в Джалал-Абадской области — 26,9 центнера с гектара.

Зерно кукурузы убрали с площади 57,9 тысячи гектаров. Уборка завершена на 55,1%. Средняя урожайность составила 63,3 центнера с гектара, а общий вес убранного урожая — 366,8 тысячи тонн. Лучший результат по урожайности у Чуйской области — 68,7 центнера с гектара.

Зернобобовые культуры по республике убраны с площади 34,2 тысячи гектаров. Уборка завершена на 55,5%. Средняя урожайность составила 18,7 центнеров с гектара, а валовой сбор достиг 64 тысяч тонн.

Масличных культур убрали 34,9 тысячи тонн с площади 27,6 тысячи гектаров. Уборка завершена на 92,2%. Средняя урожайность составила 12,7 центнеров с гектара.

Картофеля киргизстанские аграрии накопали 601,1 тысячи тонн с площади в 37 тысяч гектаров. Урожайность картофеля в среднем по республике составила 162,4 центнера с гектара.

Овощей по состоянию на 20 сентября 2018 года собрано порядка 791,1 тысячи тонн, бахчевых — 242,5 тысячи тонн, сахарной свеклы — 30,3 тысячи тонн и хлопка сырца — 23,7 тысячи тонн.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, в 2017 году сельскохозяйственная отрасль Киргизии обеспечила производство продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 61,7 млрд рублей по текущему курсу). Эта сумма составляет 12,3% от ВВП республики за минувший год.

Читайте также: Минфин Киргизии: В 2017 году ВВП вырос на 4,6% и превысил 437 млрд рублей