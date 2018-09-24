Париж, , 15:11 — REGNUM Согласно законопроекту о финансах, представленному в понедельник, 24 сентября, ожидается, что государственный дефицит во Франции увеличится на 16,4 млрд евро в 2019 году и составит 98,7 млрд евро, сообщает Europe1.

«Государственный дефицит увеличится на 16,4 млрд евро в 2019 году из-за снижения налогов, запланированного в проекте бюджета и реформ, которые будут иметь «разовые эффекты», — отмечает издание.

Чистые расходы государства должны составить 390,8 млрд евро против 386,8 млрд в 2018 году.

Ожидается, что государственный дефицит, в том числе государственного, социального обеспечения и местных органов власти, в 2019 году составит 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) против 2,6% в 2018 году.

Напомним, бюджетная политика будет включать снижение налога на жилье, падение корпоративного налога, налоговые льготы, а также правительству придется иметь дело с долгом национальной компании французских железных дорог (SNCF).

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