Европейский автобан планирует построить Германия на Украине

Киев, , 14:59 — REGNUM В Восточной Украине могут построить «евроавтобан», заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 24 сентября УНИАН.

По словам Омеляна, после его встречи с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмаером было решено рассмотреть вариант построения дороги из Мариуполя в Запорожье за счет немецкий средств. Также Омелян попросил у Германии финансовую помощь для восстановления Краматорска.

Напомним, против Омеляна на Украине заведено уголовное дело по факту сокрытия имущества. Сам министр все обвинения отрицает и заявляет, что у нет ничего нет.