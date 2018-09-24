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Европейский автобан планирует построить Германия на Украине

Экономика

Дорога соединит Мариуполь и Запорожье

Киев, 24 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  В Восточной Украине могут построить «евроавтобан», заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 24 сентября УНИАН.

По словам Омеляна, после его встречи с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмаером было решено рассмотреть вариант построения дороги из Мариуполя в Запорожье за счет немецкий средств. Также Омелян попросил у Германии финансовую помощь для восстановления Краматорска.

Напомним, против Омеляна на Украине заведено уголовное дело по факту сокрытия имущества. Сам министр все обвинения отрицает и заявляет, что у нет ничего нет.

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