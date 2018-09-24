В Туле открыли горячую линию по пуску тепла

Тула, , 14:57 — REGNUM Все многоквартирные дома в Туле готовы к началу отопительного сезона. Как сообщила пресс-служба администрации города по итогам оперативного совещания 24 сентября, гидравлические испытания проведены на системах 3056 домов, на 533,2 километрах сетей — это 100% от плана.

К пуску тепла технологически готовы 178 из 179 котельных города. На последней котельной, принадлежащей «Оборонэнерго», на территории воинской части 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, заканчивается ремонт дымососа, работы обещают завершить 25 сентября. Работы планируют завершить завтра.

Отопление в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения могут включить уже с 24 сентября, в случае обращения руководства учреждений. Сроки подачи тепла в жилые дома пока не названы — отопление должны включить в течение пяти дней после соответствующего постановления главы администрации Тулы.

С 24 сентября в администрации открыты телефоны горячих линий, которые будут работать до пуска тепла во все дома города. Также с 24 сентября будет работать штаб по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

Как отмечает ИА REGNUM, за последние сутки в Тульской области существенно похолодало. Сейчас в областном центре +13 градусов по Цельсию, ночью до +4 градусов, на 25 сентября прогнозируется понижение дневной температуры до +9.