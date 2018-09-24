Скандал в Киеве: Зачем одалживать десятки млн евро при профиците бюджете

Киев, , 14:55 — REGNUM В Киеве в этом году планируется объявить тендеры по обновлению пассажирского транспорта, для чего власти столицы Украины намерены использовать кредитные средства от Европейского инвестиционного банка.

В частности, как заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, предусмотрено обновление трамвайного парка (24,9 млн евро, ориентировочно 17 трамваев), обновление автобусного парка (18,6 млн евро, ориентировочно 50 автобусов длиной 12 метров и 62 автобуса длиной 18 метров). оборудование к фуникулеру на 6,5 млн евро, уточняет «Капитал».

Уточняется, что Киев привлекает на обновление общественного транспорта кредитные средства в размере 50 млн евро, срок кредита — до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых.

Между тем, экономист Юрий Гаврилечко в своем комментарии сегодня, 24 сентября, отмечает, что в принципе нет смысла одалживать деньги на транспортные проекты при профицитном бюджете.

«У Киева плюс 4 млрд грн профицита горбюджета или примерно 130 млн евро! Зачем одалживать миллионы евро, которые еще и обслуживать придется?», — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко объявил одной из своих ключевых задач дальнейшее строительство метрополитена, реализацию проекта по строительству 4-й линии метро при помощи китайских партнеров.

«Развитие транспортной инфраструктуры — это одно из приоритетных направлений нашей работы. И дальнейшее строительство метрополитена — ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group. И я уверен, что этот проект тоже будет приоритетным для наших партнеров, чтобы реализовать его в максимально короткий срок», — подчеркнул Кличко.

По словам мэра, сейчас идет работа по согласованию «дорожной карты», в которой будут прописаны поэтапные действия как властей Киева, так и специалистов компании China Pacific Construction Group. Также продолжает работу совместная рабочая группа из украинских и китайских специалистов, которые разрабатывают оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов США, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

Также напомним, что решением Киевского горсовета сводный бюджет столицы Украины на 2018 год является бездефицитным: более того, общий фонд бюджета утвержден с профицитом в 9,2 млрд гривен.

В 2019 году на Украине состоятся сначала президентские, а затем парламентские выборы.