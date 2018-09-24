«Факт конкурентной борьбы»: почему фермерам США ничего не угрожает

Москва, , 15:19 — REGNUM Заявление об угрозе возможного разорения фермеров США из-за растущего экспорта российской пшеницы, о котором пишет The Wall Street Journal, имеет мало общего с экономическими процессами, происходящими на мировом зерновом рынке, и свидетельствует, скорее всего, о слабом понимании темы американскими журналистами, считает аналитик Российского зернового союза Рудольф Булавин.

Комментируя в интервью ИА REGNUM ситуацию с увеличением в завершившемся сельскохозяйственном году объема экспорта (до 40 миллионов тонн) российской пшеницы, он, в частности, отметил:

«Да, в последние два года по экспорту пшеницы мы занимаем первое место. И что? Сельское хозяйство, особенно растениеводство, во многом зависит от погоды. И прошлые два года в России были очень удачные по погодным условиям, поэтому много собрали. Но термин «угроза» в отношении фермеров США я не стал бы употреблять, потому что есть мировой рынок зерна. На нём есть несколько основных экспортёров: Россия, Евросоюз, США, Канада, Австралия, Аргентина и Украина. В последние два года мы в этом рейтинге занимаем первые места, США были лидерами в сезоне 2014−2015 года, Евросоюз — в 2013—2014 годах.

И позиции, которые занимают эти страны, могут меняться в зависимости от того, сколько собрали, каков курс национальной валюты по отношению к доллару США, потому что вся торговля привязана к доллару. Если наш рубль слабеет, то экспорт для нас становится более выгодным. Но в принципе тенденция такова, что доля России и Украины на рынке пшеницы растёт, а доля США — снижается. Потому что у нас производить пшеницу дешевле, чем в США. Эта тенденция многолетняя, какая угроза?

Это факт конкурентной борьбы. Меняется положение экспортеров, потому что у нас в России значительные объемы выращиваемого зерна (Причерноморье, Северный Кавказ, часть центрального Черноземья и Поволжье) находятся достаточно близко к портам. Эти регионы в последние несколько лет уже заточены на экспорт. А то, что пишут журналисты в своих статьях — к этому можно по-разному относиться — иногда они грамотно пишут, иногда нет.

Но в любом случае, то, о чём я сказал, американские аналитики и сами знают. Фермеры США не будут бороться за долю рынка любой ценой: это же придётся тысячам хозяйств в убыток себе работать. Жизнь заставляет переориентироваться на другие культуры. Правда не везде это возможно из-за несовпадения ареалов выращивания культур, но это уже их проблемы, пусть они сами для себя решают».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об угрозе разорения американских фермеров из-за растущего экспорта российской пшеницы известила газета The Wall Street Journal. По мнению авторов статьи, рекордный урожай пшеницы в России и объемы российского экспорта свидетельствует о процветании сельского хозяйства в стране, в то время, как сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной скоростью, которой на было с 1980-х годов.

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