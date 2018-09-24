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Челябинский завод могут закрыть на три месяца

Экономика

Решение примет Тракторозаводский районный суд

Челябинск, 24 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  В Челябинске может приостановить свою работу опытного механического завода. Прокуратура требует закрыть его на три месяца, заявление уже подано в Тракторозаводский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Причиной стали нарушения экологического законодательства. В 2017 году предприятие было оштрафовано на 120 тыс. рублей. В 2018-м прокуратура установила, что вредные вещества также выбрасываются в атмосферу, а меры прокурорского реагирования были проигнорированы.

В итоге руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. А Тракторозаводский райсуд в ближайшее время рассмотрит дело об административном приостановлении работы завода. Предприятие могут закрыть на срок до трёх месяцев.

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Проблемы экологии
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