Челябинский завод могут закрыть на три месяца

Челябинск, , 14:22 — REGNUM В Челябинске может приостановить свою работу опытного механического завода. Прокуратура требует закрыть его на три месяца, заявление уже подано в Тракторозаводский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Причиной стали нарушения экологического законодательства. В 2017 году предприятие было оштрафовано на 120 тыс. рублей. В 2018-м прокуратура установила, что вредные вещества также выбрасываются в атмосферу, а меры прокурорского реагирования были проигнорированы.

В итоге руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. А Тракторозаводский райсуд в ближайшее время рассмотрит дело об административном приостановлении работы завода. Предприятие могут закрыть на срок до трёх месяцев.