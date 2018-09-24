«Принимая пенсионную реформу, необходимо учесть «Цифровую экономику»

Курск, , 14:21 — REGNUM В связи с теми политическими событиями, которые происходят сейчас в России, параметры пенсионной реформы, возможно, будет нужно заново просчитывать. Те результаты выборов, которые прошли в начале сентября, ставят реализацию пенсионной реформы под сомнение, и, соответственно, возникает вопрос, не будет ли эта реформа встречена достаточно протестно, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственного, муниципального управления и права Курской академия государственной и муниципальной службы Виталий Зотов.

«Саму пенсионную реформу проводить надо и она, действительно, нужна, а вот условия, в которых она сейчас разворачивается вызывают множество вопросов. Нужно увязывать процессы, происходящие сейчас в выборном пространстве страны (с выборами) с самой пенсионной реформой. То, что происходит, это нежелание народа в какой-то мере участвовать в пенсионной реформе. Голосуя не за единороссов, население показывает, что та политика, которая проводится, их не устраивает», — считает эксперт.

Поэтому, по его словам, сложно сказать, что пенсионная реформа может пройти с малыми потерями. Но сама реформа необходима, если власти хотят сделать экономический прорыв. Многие нюансы услышаны и отработаны. Единственное, что не услышано — переход на новый технологический уклад. Ведь в России параллельно внедряется другая программа «Цифровая экономика», которая подразумевает, что количество работающего населения будет значительно минимизировано. Таким образом, не видно как увязано сокращение рабочих мест с пенсионной реформой. Необходимо все моменты этого процесса просчитать и сопоставить с пенсионной реформой.

«Положительный момент реформы — сохраняются льготы не на уровне пенсии, а на уровне возраста, предпенсионеры их будут получать до наступления пенсионного возраста, многие субъекты РФ уже приняли соответствующие законы, это плюс. Но нужно учесть два момента: цифровизацию экономики и принятие решения о проведении пенсионной реформы в условиях нарастания протестного поведения населения. Это может затруднить проведение реформы», — высказал свое мнение Зотов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»