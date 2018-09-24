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В «Новатэке» расширился состав правления

Экономика

Решение об увеличении принял совет директоров предприятия

Томск, 24 сентября 2018, 14:20 — REGNUM  Совет директоров компании «Новатэк» включил в состав исполнительного органа управления двух заместителей председателя правления, сообщает 24 сентября пресс-служба предприятия.

Решение об увеличении численного состава правления до 13 человек было принято на заседании в пятницу, 21 сентября. В него вошли Эдуард Гудков и Денис Соловьев, который возглавляет департамента развития коммуникаций компании. Решение принято единогласно.

В документе, опубликованном на портале Центра раскрытия корпоративной информации, сообщается, что доля участия избранных лиц в уставном капитале эмитента и принадлежащих им обыкновенных акций «Новатэка» составляет 0%.

«Новатэк» — один из лидеров в сфере производства сжиженного природного газа. В 2017 году предприятие вышло на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».

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