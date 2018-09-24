Барнаульцы могут уже сейчас подключить отопление

Барнаул, , 07:28 — REGNUM По состоянию 21 сентября к системе отопления в Барнауле подключены 73% социальных учреждений, являющихся потребителями Сибирской генерирующей компании (СГК). В жилые дома и административные здания ресурс подаётся по заявкам управляющих организаций собственников. Как сообщает управление по внешним связям СГК, отопительный период официально стартовал в столице Алтайского края 19 сентября по распоряжению главы администрации города Сергея Дугина. Тепло уже подаётся в 169 социальных учреждения из 232 обслуживаемых СГК в Барнауле. Это детские сады, школы и объекты здравоохранения.

«Мы полностью готовы к подаче тепла потребителям. Запуск жилья идёт в рабочем порядке. Управляющие компании связываются с закрепленным за их участком инспектором, который в свою очередь передает данные нам. В течении суток после этого, если нет никаких препятствий, происходит запуск отопления», — отметил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер. Для того, чтобы подключить отопление, жителям нужно обращаться в свою управляющую организацию. Пока, в связи с установившейся тёплой погодой, потребители не спешат подключаться к теплоснабжению.

Предприятия Сибирской генерирующей компании в Барнауле ответственно подошли к подготовке к предстоящей зиме: все необходимые работы на станциях и теплосетях проведены, запасы топлива превышают нормативные в 2,5 раза.

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