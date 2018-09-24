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«Транснефть» возглавила топ компаний по хранению и транспортировке нефти

Экономика

Эксперты S&P Global Platts обновили данные за 2018 год

Москва, 24 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  Российская компания «Транснефть» возглавила мировой рейтинг предприятий в сфере хранения и транспортировки нефти и газа, составленный экспертами американского агентства S&P Global Platts.

Присвоенный рейтинг компании — 30 (тридцатое место в общем рейтинге мировых энергетических лидеров). На втором и третьем местах по указанному параметру американские компании The Williams Companies (61) и Enbridge (63).

В этом году рейтинг составляется в 17-й раз на основе финансовых результатов крупнейших публичных энергетических компаний с учетом таких показателей, как активы, выручка, прибыль и доходность на вложенный капитал (ROIC).

Platts — американское информагентство и экспертное сообщество, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, продукты нефтедобычи и нефтехимии, а также промышленные металлы.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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