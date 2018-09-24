Комитет ГД поддержал изменения пенсионного законодательства во II чтении

Москва, , 14:52 — REGNUM Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять во втором чтении правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Речь идет о правительственной инициативе, подразумевающей повышение пенсионного возраста для граждан РФ. В первом чтении Госдума приняла законопроект в июле. Однако ко второму чтению профильный комитет существенно доработал документ. Так, как заявил в ходе заседания глава профильного комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), к законопроекту поступило боле 280 поправок. Девять из них внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Поправки президента стали основными изменениями законопроекта.

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Законопроект, рекомендованный к принятию во втором чтении, предполагает, что с 2019 года пенсионный возраст для женщин РФ будет увеличиваться до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Увеличение пенсионного возраста будет постепенным, начнется в 2019 году и должно завершиться к 2028 году. При этом гражданам РФ, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 году, предоставляется льготный период — они смогут завершить работу на полгода раньше «нового» пенсионного возраста. Законопроект также устанавливает понятие предпенсионного возраста, который начнется в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

«Часть поправок посвящена теме накопительной пенсии, которую мы предлагаем выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — рассказал в ходе заседания комитета первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кроме того, по предложению президента, предусматривается новый порядок ежегодной индексации пенсий. Так, с 1 февраля она будет увеличиваться на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда РФ. Однако речь идет только об индексации пенсий для неработающих пенсионеров — для тех граждан, которые вышли на пенсию и продолжили работу, размер выплат индексироваться не будет. При этом, согласно законопроекту, пенсионеры, прекращающие работу, получают полную индексацию пенсий за прошедший период.

Правительственная инициатива также упрощает возможность досрочного выхода на пенсию. В частности, сокращается необходимый для этого стаж. Так, для мужчин он будет сокращен на три года с 45 до 42 лет, а для женщин — с 40 до 37 лет. При этом этот стаж также учитывает больничные.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 26 сентября.

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