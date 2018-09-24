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Брошенные со времён войны бункеры выставили на торги в Бельгии

Экономика

За два объекта власти страны планируют выручить почти 1,7 тыс. евро

Брюссель, 24 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  Два бункера времён Второй мировой войны уйдут с молотка в Бельгии. На торги, которые состоятся в Льеже 15 октября, выставлены объекты в населённых пунктах Шарне и Сен-Жан-Сарт.

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Как уточнили в пресс-службе министерства финансов страны, начальная стоимость первого бункера, сооружённого в межвоенный период, составляет 550 евро, второго, который был построен в период между двумя войнами, — 1110 евро, пишет РИА Новости. Отмечается, что оба объекта имеют прекрасный вид на пастбища и в настоящее время заброшены.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Литве был выставлен на продажу комплекс бункеров в литовском городе Неринга, используемых фашистами в годы Второй мировой войны. Как уточнил мэр города Дарюс Ясайтис, превращение бункеров в музей потребует больших затрат из бюджета, поэтому лучше всего продать этот комплекс.

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Экономика Бельгии
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