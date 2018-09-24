Инвестиции Сингапура в Индонезию выросли на 38%

Джакарта, , 13:09 — REGNUM Инвестиции Сингапура в Индонезию в первой половине 2018 года достигли 5,04 млрд долларов США, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, сообщает Antaranews.

«За последние 50 лет двусторонние отношения между Индонезией и Сингапуром развивались в основном за счет увеличения объема торговли и инвестиции», — заявил министр промышленности Аирланга Хартарто.

Экспорт нефти и газа Индонезии в Сингапур в 2017 году составил 9 млрд долларов США. По данным Аирланга Хартарто, в последнее время он также активно привлекает инвесторов из Сингапура в индустрию недвижимости.

Индонезия и Сингапур укрепляют сотрудничество в области профессионального образования, особенно для удовлетворения потребностей в промышленном секторе. «Учителя и преподаватели из Индонезии были отправлены для участия в программах профессионального обучения в Сингапуре», — отметил министр.

Напомним, встреча лидеров Индонезии и Сингапура должна состоятся в ходе саммита на остове Бали 11 октября 2018 года.