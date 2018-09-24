В ульяновских моногородах формируют творческие пространства

Ульяновск, , 12:51 — REGNUM В моногородах Ульяновской области акценты сделаны не только на социально-экономическом развитии муниципалитетов, но формировании творческого пространства. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов в ходе пленарного заседания VIII международного культурного форума, озвучив ряд тематических инициатив, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Выступая на форуме, Сергей Морозов подчеркнул, что за последние 13 лет Ульяновская область совершила «серьёзный прорыв в социально-экономическом развитии». Сформирована инвестиционная политика — «одна из лучших в России», в регион пришли десятки новых крупных предприятий, добились «уверенного роста» промпроизводства, строительной отрасли.

«На фоне общего стабильного развития отставали монопрофильные территории. Им трудно преодолеть зависимость от одной отрасли или предприятия, поэтому мы приняли решение перестроить экономику, привлечь новые инвестпроекты, стимулировать рост предпринимательской активности в таких городах и посёлках. Нам стал интересен синтез двух тем: развитие моногородов и творческих пространств и индустрий», — заявил губернатор Сергей Морозов.

В федеральный перечень моногородов из Ульяновской области вошли Инза, Новоульяновск, Силикатный и Димитровград. В рамках данной работы появились креативные пространства «Квартал» и «Горизонт», разработан «собственный комплекс мер поддержки таких территорий, не включённых в федеральный перечень». За прошедший год в моногородах региона проведен ремонт центральных улиц и прилегающих прогулочных зон, начато обновление учреждений здравоохранения. Продолжается работа по благоустройству общественных и дворовых территорий. Выбор объектов благоустройства происходит при участии населения.

В ходе мероприятия эксперты рассмотрели влияние креативных индустрий на социальное самочувствие монотерриторий и экономическое развитие городов. В качестве примеров приводился опыт российских регионов и европейских не столичных городов, сделавших ставку в приоритете развития на креативную экономику.

«Очень хорошо, что вы задумываетесь на тему развития творческих индустрий. Самая большая ценность таких мероприятий, как сегодня — это возможность показать, что все озвученные методы и инструменты действительно работают. Я уважаю и ценю ваш город за то, что здесь явно видно, какое количество молодёжи уже вовлекается в эти процессы. Работа с этим поколением — это очень благодарное дело, которое обязательно даст положительный результат», — подчеркнул сооснователь Центра городской архитектуры и дизайна города Эйндховен Кейс Донкерс.

Как было отмечено, Ульяновская область готова реализовать несколько направлений совместно с партнерами. Так, силами фонда «Ульяновск — культурная столица», опорного университета УлГУ было предложено разработать для «Фонда моногородов» модельную программу по созданию и развитию креативных пространств на монотерриториях России. Также было предложено в рамках проекта фонда «Академия развития моногородов» в 2019 году провести в Димитровграде тематический «обучающий модуль».

«В вашем регионе есть положительные примеры: «Квартал» — в Ульяновске, «Горизонт» — в Димитровграде, появлению которых способствовало правительство области и губернатор Сергей Морозов. Такие инициативы нами могут быть поддержаны. Фонд рассмотрит предложения, которые озвучил глава региона. Можно с уверенностью сказать, что вопрос развития креативной экономики и пространств должен быть интегрирован в процесс обмена опыта между моногородами, чтобы их главы от северо-запада до Дальнего Востока могли знакомиться с существующими успешными практиками», — рассказал заместитель генерального директора, руководитель департамента программ развития «Фонда моногородов» Евгений Подшивалов.