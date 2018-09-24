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В Норильске завершился основной этап реконструкции аэропорта

Экономика

Объем инвестиций в капремонт объектов превысил 12,5 млрд рублей

Норильск, Красноярский край, 24 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  Третий и ключевой этап реконструкции аэропорта «Норильск», продолжавшийся с 2013 года, завершен. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация).

В результате масштабной реконструкции аэропортовый комплекс получил новую взлетно-посадочную полосу, которая соответствует самым современным требованиям в области безопасности полетов. Сегодня она приняла первые самолеты.

В ведомстве отметили, что капитальный ремонт проводился в летние сезоны в 2016—2018 гг. Он коснулся не только полосы, но и мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, а также других элементов лётного поля, систем безопасности и обеспечения полётов. Все это время аэропорт продолжал работать, принимая рейсы.

«Это уникальный опыт в российской и международной практике в условиях «вечной мерзлоты», реализованный в установленные сроки и с высоким качеством. Строительные работы третьего этапа завершены, 21 сентября 2018 года Росавиация выдала аэропорту Сертификат соответствия», — говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в капремонт объектов превысил 12,5 млрд руб. Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 7,6 млрд руб. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2019 году. На следующий год запланированы замена оставшихся покрытий перрона, а также завершение строительства ряда объектов аэропорта.

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Строительство и состояние аэропортов
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