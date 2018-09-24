Эксперт: заявленное сокращение бедности в России раздражает народ

Москва, , 12:35 — REGNUM Сокращение числа бедных в России, о котором заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, является чисто формальным, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученную правительством информацию про идущую на спад бедность, он, в частности, отметил:

«Если верить голой статистике, то госпожа Голикова права. Количество единиц, на которые приходится меньшая, чем N денежная сумма — сократилось. Однако аналогичные заявления вызывают у общественности вполне понятные негативные эмоции. Ибо люди живут по эту сторону статистики, они — живые. Они видят рост цен и коммуналки, в размере, который почему-то не видят статистики. Они видят сокращение своих доходов. И на этом фоне позитивные заявления членов правительства не могут не раздражать.

Но помимо эмоций есть вопросы и к методике подсчета. Проблема «работающих бедных», которые не попадают в министерское поле внимания, становится все острее, особенно в регионах. Проживи-ка в Барнауле на зарплату в 15 тысяч, которая для многих здесь предел мечтаний! Да и сами параметры, по которым людей относят к бедноте, явно не соответствуют действительности. Например, согласно методике Росстата, к самым бедным относят россиян, которые живут на менее чем десять долларов в день. Но это почти 700 рублей в день! Пожалуй, тратить столько не по карману уж точно почти половине жителей сельской глубинки края.

Так что хочется призвать министров быть ближе к реальности. А то ведь она может напомнить о себе самым бесцеремонным образом — протестами и волнениями якобы богатеющих жителей страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о сокращении числа бедных в России сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По её словам, в первом полугодии 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, доля бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек. Также она заявила, что в параметрах социально-экономического развития заложено то, что за предстоящие шесть лет бедность удастся снизить в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство фиксирует снижение числа бедных в России