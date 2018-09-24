Воронеж: Продажу «Военторга» признали мошенничеством на 37 млн рублей

Воронеж, , 12:31 — REGNUM Потеря государством объектов госпредприятия «Военторг № 769» в Воронеже стала уголовным делом о мошенничестве. Об этом сообщила главная военная прокуратура РФ.

Речь идет о зданиях помещения склада, столовой и магазина государственного предприятия «Военторг № 769», которое попало под процедуру банкротства. Эти объекты находились в собственности государства, а у предприятия — на праве хозяйственного ведения. Однако, по данным прокуратуры, при проведении процедуры банкротства, без согласования с территориальным органом Росимущества, объекты были передана в уставной капитал созданных на стадии конкурсного производства ОАО «Вера» и ОАО «Надежда». А в 2016 году 100% их акций были проданы сторонней коммерческой организации.

Ущерб, нанесённый государству, в прокуратуре оценили в сумму более 37 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области, по материалам проверки, возбудило уголовное дело предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фигурантом дела стал конкурсный управляющий предприятия.

Отметим, что в декабре 2017 года конкурсный управляющий был заподозрен в махинациях при проведении процедуры банкротства ГП «Военторг №769». Столовую и магазин, принадлежащие «Военторгу». Ущерб тогда оценивался в 68 млн рублей.