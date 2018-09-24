«Пенсионную реформу надо обосновать по профессиональной принадлежности»

Киров, , 12:26 — REGNUM Если пенсионная реформа в России необходима, то она нужна не в таком варианте, как предлагается властями. Если пересматривать возрастной ценз, то надо те профессии, которые идут по вредной сетке: животноводы, механизаторы, швеи и другие, выделить и оставить выход на пенсию на прежнем уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов «Вяткаплем», председатель комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий Общественной палаты Кировской области Фаат Хайруллин.

Также стоит рассмотреть выход не пенсию сотрудников силовых структур. Граждане, дорабатывая до 40 лет, и после выхода на пенсию не знают, чем заняться, а ведь это здоровая часть общества. При этом в сопоставлении с другим населением бывшие военнослужащие гораздо более трудоспособнее, чем общая масса.

«Если и проводить преобразования в пенсионной системе, то сначала надо экономически рассчитать, на сколько и кому нужно повышать пенсионный возраст, анализируя состояние здоровья общества. В таком варианте, в каком сейчас предлагается пенсионная реформа, её проводить нельзя, нужен дифференцированный подход по профессиональной принадлежности», — считает эксперт.

По его мнению, если подойти более основательно, глядя на размер пенсии в России, необходима пенсионная реформа. Не трудно подсчитать, сколько человек платит в пенсионный фонд за трудовую деятельность и сколько получит в виде нищенской пенсии. Опыт многих стран показывает эффективность использования пенсионных накоплений и размеры достойных пенсий.

«Я бы предложил следующий вариант: у каждого работающего должен быть индивидуальный депозитный счет в банке, куда отчисляются пенсионные накопления. При достижении пенсионного возраста, каждый использует средства со счета по собственному желанию, зная, что больше от государства ничего не получит. Преимуществ этой системы много: в банке начисляется депозитный процент по долгосрочному вкладу, не надо содержать армию работников Пенсионного фонда РФ (ПФр) и не нужны дворцы-офисы ПФР. При таком варианте сами пенсии будут в 3−4 раза больше и данные средства будут передаваться по наследству, но использовать их можно будет при достижении пенсионного возраста», — высказал свое мнение Хайруллин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»