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В Оренбуржье агорарии подсчитали ущерб от засухи

Экономика

Посевы сгорели на площади 352,7 тыс. га

В Оренбуржье агорарии подсчитали ущерб от засухи
Борис Кустодиев. Пашня. 1917

Оренбург, 24 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  В Оренбургской области подсчитали сумму ущерба, который нанесли неблагоприятные погодные условия аграриям. Под палящим солнцем, в условиях отсутствия дождей, посевы сгорели в 562 сельскохозяйственных организациях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

В настоящее время пакет документов по формам ЧС сдан в Минсельхоз России, проведена экспертная оценка и подтверждены сведения о гибели сельскохозяйственных культур на площади 352,7 тыс.га. Фактические затраты на погибшие культуры составили 1,17 млрд рублей.

Напомним, из-за засухи в регионе вводился режим ЧС. Жара негативно отразилась на урожае 2018 года. Собрано чуть более 2 млн тонн зерна. Собственно такие объемы и прогнозировали ранее, когда в Оренбуржье начали сгорать посевы.

Между тем, в минсельхозе области подчеркнули, что дефицита в фуражном и продовольственном зерне в регионе не будет, поскольку внутренняя потребность составляет порядка 1,944 млн тонн, и она уже обеспечена.

Добавим, что в 2016 и 2017 годах в Оренбургской области складывались благоприятные погодные условия для растениеводов. Засушливым выдался 2015 год. Тогда погибло 14% посевных площадей, а ущерб оценили в 1,7 млрд рублей.

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