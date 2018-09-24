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В Казахстане ожидают снижения цен на авиаперелеты

Экономика

Снижение цен ожидается за счет производства отечественного авиатоплива

Астана, 24 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  С 2019 года стоимость авиабилетов в Казахстане может быть снижена за счет перехода самолетов на авиакеросин отечественного производства, сообщает 24 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра по инвестициям и развитию Тимура Токтабаева.

По его словам, в 2018 году количество регулярных авиарейсов в Казахстане выросло на 15%, что также способствует снижению цен на авиабилеты. Министр добавил, что правилами авиаперевозки также предусматриваются льготы на перелет пенсионеров, инвалидов и молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа директор по переработке нефти национальной компании АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай заявил, что возобновление производства на павлодарском нефтехимическом заводе привело к снижению цен на авиационное топливо на 20−30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптовые цены на авиационное топливо в Казахстане снизились на 20-30%

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Авиаперевозки
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